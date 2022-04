Suez : Lance une solution dédiée aux infrastructures d'eau

(CercleFinance.com) - Suez annonce le lancement d'une plateforme d'aide à la décision pour la planification intelligente et durable des investissements dédiés aux infrastructures d'eau et d'assainissement.



Cette solution, AssetAdvanced, permet aux gestionnaires de services d'eau et d'assainissement de 'renforcer la connaissance de l'état de leur patrimoine, de réduire les risques et les surcoûts liés aux défaillances des infrastructures et de faire des choix éclairés pour leurs investissements à venir'.



Selon Suez, cette solution peut être adaptée à tous types de services urbains : éclairage public, signalisation, aménagement urbain, ou encore réseaux de chauffage et de froid.





