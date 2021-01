Suez : Lance une offre d'actionnariat salarié

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A partir d'aujourd'hui, Suez lance en France sa 5e offre d'actionnariat salarié, baptisée 'Sharing 2021'.



Proposée aux quelque 30 000 salariés de Suez, cette offre de souscription d'actions s'inscrit à la fois dans la poursuite de la politique de développement de l'actionnariat salarié du Groupe, et dans le plan stratégique SUEZ 2030, lequel prévoit une accélération de l'actionnariat salarié, qui représente aujourd'hui 4% du capital de Suez.



Suez précise qu'il est prévu de proposer l'offre aux salariés de l'international au cours du second semestre 2021, afin de les associer 'plus étroitement' au développement et aux performances du groupe.





