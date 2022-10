Suez : Finalise l'acquisition d'EnviroServ en Afrique du Sud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez et ses partenaires RBH (Royal Bafokeng Holdings) et AIIM African Infrastructure Investment Managers ont finalisé le 30 septembre l'acquisition d'EnviroServ Proprietary Holdings Limited (' EnviroServ ') et de ses filiales.



Depuis sa création en 1979, EnviroServ collecte, traite et élimine les déchets banals et dangereux dans des installations de traitement et de stockage à travers l'Afrique du Sud, le Mozambique et l'Ouganda.

La société est d'ailleurs présentée comme ' la plus grande entreprise de gestion des déchets d'Afrique du Sud '.



Forte de plus de 2 200 collaborateurs et d'un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros, EnviroServ contribue au développement de l'économie circulaire à travers le recyclage chaque année de 125 000 tonnes de déchets et la gestion de 1,7 million de tonnes de déchets dangereux et banals.



Cette acquisition permet à Suez de renforcer son statut de leader international des activités de traitement des déchets industriels et municipaux et de consolider sa position sur le continent africain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.