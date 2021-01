Suez : Développe ses activités en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez a signé un accord avec son partenaire historique NWS Holdings Limited (NWS) pour acquérir les participations minoritaires de NWS dans toutes les activités communes des deux Groupes en Grande Chine.



Le Groupe renforce ainsi sa présence en Grande Chine et simplifie la structure de ses activités dans la région. À l'issue de l'opération, Suez détiendra 100 % de Suez NWS et Suyu.



' La Grande Chine constituant un marché à fort potentiel, le renforcement de l'ancrage de Suez dans la région est une priorité stratégique du Groupe depuis de nombreuses années ' indique la direction.



