Suez : Démanteler et valoriser les éoliennes en fin de vie

(CercleFinance.com) - Suez va désormais accompagner les opérateurs énergétiques et les fabricants dans le recyclage des éoliennes en fin de vie, annonce la société aujourd'hui. Suez souhaite en effet développer son expertise dans le démantèlement et la valorisation des éoliennes, avec un objectif proche de 100%.



' Après 15 à 20 ans d'exploitation, les éoliennes doivent être remplacées par des équipements de nouvelle génération, plus performants et plus puissants. En France, environ 1 500 turbines devront être démontées dans les cinq ans à venir ', détaille l'entreprise.



Une fois les éoliennes démontées, les différentes matières extraites (acier, cuivre, aluminium, câbles, fibre de verre, déchets d'équipements électriques et électroniques) sont orientées vers des filières de recyclage.



'Suez ambitionne d'être un acteur incontournable dans le démantèlement des éoliennes avec la maîtrise globale de la déconstruction et la gestion de l'ensemble des flux de déchets à recycler ', confirme Fabrice Rossignol, directeur général délégué recyclage & valorisation France chez Suez





