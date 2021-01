Suez : Dans le vert, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Suez gagne un peu plus de 1% à Paris alors que ce matin, Oddo maintenait sa note 'neutre' sur le titre et relevait son objectif de cours, de 13 à 16,3 euros.



Selon le broker, Suez a confirmé ses tendances d'activité avec un second semestre et un 4e trimestre 2020 'en ligne avec les attentes'.



Ainsi, 'en ce début d'année 2021, la trajectoire opérationnelle ressort presque conforme à une année normale à ce stade, ce qui conforte la capacité du groupe à atteindre ses objectifs stratégiques', poursuit l'analyste qui souligne de plus que 'le plan de réduction des coûts en 2020 et 2021 est en ligne avec le plan stratégique'.



