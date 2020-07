Suez : Contrat dans les déchets dangereux en Chine

(CercleFinance.com) - Suez annonce avoir conclu un accord avec la Ville de Huaibei, dans la province chinoise d'Anhui, pour construire et exploiter, dans le cadre d'une coentreprise, une usine de traitement des déchets industriels dangereux.



'Doté de solutions en faveur de l'économie circulaire locale, ce projet garantira un traitement efficace de flux industriels, tout en protégeant l'environnement et en encourageant le développement économique et social', explique le groupe de services aux collectivités.



Ce contrat représentera un chiffre d'affaires cumulé d'environ 700 millions d'euros sur une durée de 30 ans. La construction commencera au second semestre 2020. La finalisation et la mise en service de l'usine sont prévues fin 2021.



