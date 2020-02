Suez : Barclays reste neutre après les prévisions 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez a publié ce matin ses résultats pour l'année 2019. Le chiffre d'affaires de l'exercice est de 18 015 millions d'euros (contre 17 847 millions d'euros attendu), l'EBITDA est de 3 220 millions d'euros (-3% par rapport aux prévisions de 3 128 millions d'euros).



L'EBIT est de 1 408 millions d'euros (contre 1 402 millions d'euros attendu) et le résultat net part du Groupe s'inscrit à 352 millions d'euros (+1% par rapport à 349 millions d'euros).



Suez a également déclaré que l'exécution du plan stratégique ' Shaping Suez 2030 ' (présenté en octobre 2019) est en bonne voie avec une première vague de cessions achevée en 2020.



' Nous pensons qu'il y aura des prises de bénéfices aujourd'hui. C'est en raison de la première communication de Suez sur l'impact négatif du Covid-19 cette année, qui sera de 30-40 millions d'euros sur l'EBIT du groupe ' indique le bureau d'analyses.



' Bien que les indications sur la croissance des revenus et l'EBIT (hors impact Covid-19) soient à peu près conformes aux attentes du consensus, les prévisions de BPA récurrent de 0,65 E sont également de -3% inférieures aux attentes ' rajoute Barclays.



