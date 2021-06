Suez : Acquisition d'un spécialiste de la qualité de l'air

(CercleFinance.com) - Suez a annoncé mardi l'acquisition d'Aria Technologies, un spécialiste français de la qualité de l'air, afin de répondre aux besoins croissants de ses clients en matière de changement climatique.



Le groupe de services à l'environnement explique que l'opération va lui permettre d'enrichir sa plateforme de solutions de surveillance et de traitement des polluants atmosphériques, des odeurs et des gaz à effet de serre.



Créé en 1990, Aria Technologies propose aux industriels et collectivités des services de modélisation de l'air pour des projets d'aménagements urbains ou l'étude de la pollution atmosphérique.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été communiqués.



