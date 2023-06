Suez : Achète APBB, spécialiste tchèque de la méthanisation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez a annoncé hier avoir acquis 60% de 'Anaerobic Power Biogas Benešov spol. S r.o.' ('APBB'), société tchèque pionnière dans la méthanisation des déchets.



Avec ses vingt salariés, APBB traiteles biodéchets des particuliers, des industriels de l'agro-alimentaire, de la grande distribution et de la restaurationde Prague et sa banlieue en les transformant en biogaz.



Cette acquisition permet à Suez d'étendre le périmètre de ses activités en République tchèque en prenant pied sur le marché de la gestion des déchets municipaux et industriels et la production d'énergie verte.



CAYAN Holdings Limited (' CAYAN '), qui détient aujourd'hui 100% des actions, conserve 40% du capital de la société.



