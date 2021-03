Suez : Les positions de Veolia et Suez se rapprochent, dit Le Maire

PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire a fait état jeudi d'un rapprochement des positions de Veolia et de Suez dans la bataille qui oppose les deux spécialistes français du traitement de l'eau et des déchets, le premier désirant acheter le second.

"Il y a eu du progrès dans le rapprochement des positions", a dit le ministre de l'Economie lors d'une audition au Sénat, tout en jugeant difficile de dire si un accord pourra être conclu.

(Dominique Vidalon, avec Bertrand Boucey)

