Suez : Les CSE de Suez et Suez Eau France siège assignent Engie et Veolia​ en référé

Paris (Reuters) - Le Comité social et économique de Suez et celui de l’établissement Suez Eau France siège viennent d’obtenir du tribunal de Paris l’autorisation d’assigner Engie et Veolia en référé pour demander la suspension du projet de rachat par Veolia tant qu'il n’en auront pas été informés et consultés régulièrement, ont-ils annoncé mardi.

"Le tribunal a fixé l’audience de référé au 29 septembre pour entendre les parties, y compris le Groupe Suez", précisent-ils dans un communiqué.

"Le CSE et l’ensemble des salariés du Groupe Suez, fortement mobilisés aujourd’hui encore pour faire entendre leur opposition à ce projet de rachat, se réjouissent de cette décision du tribunal. Elle ouvre la voie à la prise en compte des intérêts des salariés, extrêmement inquiets des conséquences sociales de cette opération. Les syndicats chiffrent à plus de 10.000 les suppressions d’emplois qui en découleraient, dont 4.000 à 5.000 en France", ajoutent les deux CSE.

Veolia a proposé fin août de racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez (29,9% sur un total de 32%) pour 15,50 euros par action, soit un montant de 2,9 milliards d'euros, avant de lancer une offre sur le reste du capital de son concurrent afin de créer un champion français du traitement de l'eau et des déchets.

Le conseil d'administration d'Engie a mandaté jeudi son président Jean-Pierre Clamadieu pour obtenir de Veolia une offre de rachat améliorée tandis que Suez, qui s'oppose depuis le départ au projet de son rival, n'a pour le moment pas été en mesure de proposer une alternative.

(Jean-Philippe Lefief)

