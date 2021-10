Suez : L'UE rendra sa décision sur la fusion Veolia-Suez d'ici fin novembre

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne rendra au plus tard le 30 novembre sa décision sur le projet de fusion entre les deux groupes français de services aux collectivités Veolia et Suez, montre lundi un document de l'exécutif européen.

Les deux entreprises, qui ont finalisé leur projet de rapprochement en avril après des mois de conflit, ont déposé officiellement vendredi leur demande d'autorisation de l'UE pour cette opération de près de 13 milliards d'euros.

La Commission européenne peut donner un feu vert au rapprochement en exigeant, ou non, des concessions mais elle peut aussi ouvrir une enquête approfondie de quatre mois.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Afin de répondre à d'éventuelles objections du régulateur européen, Suez et Veolia ont décidé de scinder les activités de Suez dans le secteur de l'eau et des déchets en France ainsi que certains actifs internationaux dans une nouvelle entité baptisée "New Suez".

Les fonds Meridiam, Ardian et Global Infrastructure Partners ainsi que la Caisse des dépôts (CDC) seront les principaux actionnaires de cette nouvelle entreprise.

(Reportage par Foo Yun Chee, Blandine Hénault pour la version française, édité par Marc Angrand)

Copyright © 2021 Thomson Reuters