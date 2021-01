Suez : Bruno Le Maire invite Veolia et Suez à renouer le dialogue

PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire s'est à nouveau déclaré lundi favorable à un dialogue amical entre Veolia et Suez.

"Je suis favorable depuis le début à (...) une solution amicale dans cette affaire de rapprochement entre Veolia et Suez. On traite d'activités qui sont stratégiques. On a deux grands champions, Veolia et Suez. J'ai toujours plaidé pour un rapprochement amical. Tout ce qui ira dans le sens d'un rapprochement amical ira dans la bonne direction", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances au micro de RTL.

"Ce sont des entreprises privées. Je n'ai pas à juger des différentes propositions qui sont faites. Je dis simplement que, dans un contexte de grandes tensions économiques (...), c'est une raison de plus pour les dirigeants économiques du pays de faire preuve de sens des responsabilités et de choisir des options amicales plutôt qu'inamicales", a-t-il ajouté.

Le PDG de Veolia avait auparavant annoncé son intention de recontacter rapidement le directeur général de Suez, Bertrand Camus, afin de convenir des modalités d'une discussion. Antoine Frérot a par ailleurs estimé que Suez ne disposait toujours pas de véritable alternative à son projet de rachat, malgré l'émergence d'une proposition des fonds Ardian et Global Infrastructure Partners (GIP).

