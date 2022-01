Stmicroelectronics : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre ST Micro, avec un objectif de cours relevé à 60 euros, contre 56 euros précédemment.



Le bureau d'analyses souligne la bonne dynamique du titre qui ne perd que 5% en un an, quand le secteur en cède 15%.



ST Micro a publié des résultats au titre du 4e trimestre supérieurs aux chiffres pré publiés début janvier et table sur un chiffre d'affaires 2022 de 15 Mds$, bien supérieur au consensus prépublication.



'L'annonce la plus spectaculaire de cette publication est sans aucun doute le budget de Capex à 3.4/3.6 Md$, soit environ 23% du CA', indique Oddo qui précise qu'il s'agit d'un niveau jamais atteint depuis 2000.



Par conséquent, le broker relève ses prévisions de BPA de 18% et 19% pour 2022 et 2023.



