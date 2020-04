Stef : Repli de 1,1% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Le groupe de transport et de logistique du froid Stef annonce un chiffre d'affaires de 793,4 millions d'euros pour le premier trimestre 2020, en recul de 1,1% (-1,5% à périmètre constant), pénalisé par la crise sanitaire Covid-19.



La bonne tenue de l'activité des deux premiers mois contraste nettement avec le très fort ralentissement constaté en mars, en raison du confinement et de la désorganisation importante des flux sur toutes ses activités et pays d'implantation.



Stef estime que des fondamentaux solides devraient lui permettre 'de faire face à cette crise d'une ampleur inédite même si les mesures prises pour faire face à la pandémie continueront d'avoir un impact important sur les activités au cours du deuxième trimestre'.



