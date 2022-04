Stef : Le FCPE Actions Stef dépasse 20% des votes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le FCPE Actions Stef a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 30 mars, le seuil de 20% des droits de vote de Stef et détenir individuellement, à cette date, 17,69% du capital et 20,03% des droits de vote, suite à une attribution de droits de vote double.



Le concert composé de Francis Lemor et des sociétés UEF, Atlantique Management, SELF, SPFA et le FCPE Actions Stef a précisé détenir, au 8 avril, 72,69% du capital et 82,96% des droits de vote du groupe de transport et de logistique du froid.



Le FCPE envisage, le cas échéant, d'acquérir des actions Stef en fonction des opportunités du marché, mais pas de modifier sensiblement sa participation au capital de la société, ni de demander de nomination supplémentaire au conseil d'administration.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.