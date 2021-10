Stef : Le groupe Stef prend pied sur le marché britannique en rachetant Langdon au groupe Nagel

(BFM Bourse) - Leader européen de la logistique du froid, le groupe français a conclu un protocole d'accord en vue de racheter à son concurrent Nagel la société britannique Langdon Group. Sur base proforma 2020, l'opération représente un accroissement de près de 20% de l'activité de Stef, qui devrait ainsi approcher le milliard d'euros de chiffre d'affaires en année pleine.

Le groupe STEF et son homologue allemand, Nagel, ont fait part mardi soir de la signature d'un protocole concernant l'acquisition de Langdon Group Ltd par STEF.

Spécialiste national du transport sous température dirigée, Langdon Group est également un acteur majeur de l’import-export de produits alimentaires frais et surgelés entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale. Ses 1400 collaborateurs et ses huit sites, bien répartis géographiquement, lui permettent de servir 20.000 destinataires sur tout le territoire britannique. Chaque année, la société traite ainsi près de 2,7 millions de palettes et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 164 millions d'euros.

Pour le groupe Nagel, cette opération conduit à concentrer ses ressources sur ses activités européennes, tout en lui permettant de continuer à s'appuyer sur un partenaire solide au Royaume-Uni. L’acquisition sera en effet accompagnée de la signature d’un accord de distribution, permettant à Nagel de continuer à utiliser le réseau de distribution de Langdon Group pour ses opérations au Royaume-Uni et à Langdon Group de continuer d’offrir à ses clients ses services habituels vers l’Allemagne, l’Europe centrale et l’Europe du Nord, en plus d’une excellente couverture sur l’Europe du Sud via le réseau STEF.

Pour le groupe français, l’acquisition de Langdon Group marque une étape stratégique supplémentaire dans la construction de son réseau européen, entamée il y a plus de 30 ans.

"Nous nous réjouissons de cette signature qui représente une opportunité unique pour étendre notre couverture géographique à un huitième pays: le Royaume-Uni. Elle s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de pure player européen de la supply chain alimentaire. Cette acquisition va nous permettre de proposer à nos clients, producteurs et distributeurs, une offre de transport et logistique sur l’ensemble de l’Europe occidentale et de les accompagner dans leur développement au-delà de l’UE. Nous sommes impatients d’explorer toutes les synergies que nous pourrons créer ensemble et d’accueillir ces nouveaux collaborateurs au sein du Groupe STEF", s'est félicité le PDG Stanislas Lemor, dont la famille contrôle par ailleurs la majorité du capital.

La finalisation de la transaction, dont le montant n'a pas été divulgué pour le moment, est prévue pour la fin de l’année, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse