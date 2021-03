Spie : Va raccorder le parc éolien de Kroningswind (Pays-Bas)

(CercleFinance.com) - La société Spie annonce qu'elle vient de remporter le contrat de raccordement du parc éolien terrestre de Kroningswind (Pays-Bas) au réseau d'électricité local.



Avec 19 éoliennes Vestas V117 et une capacité d'environ 80 MW, le parc éolien de Kroningswind, une fois raccordé, produira de l'électricité verte pour les 25 prochaines années.



SPIE prendra en charge le raccordement du parc éolien de 33 kV, ainsi que la conception et l'installation des différents appareillages de commutation.



Une fois achevée, cette opération permettra d'alimenter environ 65 000 foyers en électricité verte.





