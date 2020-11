Spie : Va mutualiser deux de ses sites du Finistère

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La division industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale française du groupe SPIE, annonce le regroupement de deux de ses implantations.



Les sites de Saint-Pol-de-Léon et de la filiale PROBIA se réunissent au sein d'un nouveau bâtiment à Saint-Martin-des-Champs dans le Finistère (29).



2500 m² d'ateliers et 400 m² de bureaux accueilleront dès le printemps 2021 une quarantaine de salariés à temps plein pour une inauguration prévue en avril 2021.



'Ce rapprochement géographique permettra notamment de développer des synergies au service du secteur agroalimentaire', indique SPIE.

Une dizaine de postes seront à pourvoir d'ici à fin 2021.



