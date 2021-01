Spie : Une station d'épuration équipée du séchage solaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce le déploiement de ses experts de l'unité Spie Osmo afin d'installer le dispositif de séchage solaire thermique des boues d'épuration de la station de Bottrop, l'une des plus grandes et des plus modernes stations d'épuration d'Allemagne, assure Spie.



Spie Osmo va ainsi livrer et installer quatre centrales de cogénération de chaleur et d'électricité supplémentaires, produisant une puissance thermique totale de 11 MW.



Ces installations permettront d'alimenter en énergie aussi bien la station d'épuration que le procédé de séchage solaire thermique des boues. Le dispositif constitue donc 'une réelle avancée contre le réchauffement climatique' et 'permet de réduire drastiquement la consommation d'énergie de la station d'épuration', indique Spie.



