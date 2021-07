Spie : Un partenariat pour l'hydrogène en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie a manifesté jeudi son intention de contribuer à la promotion des technologies de l'hydrogène et des systèmes et infrastructures associés dans tout le Thuringe, un Etat situé dans l'est de l'Allemagne.



Le groupe français d'ingénierie électrique indique être devenu l'un des premiers membres de l'association dédiée au développement d'HySon, un institut pour la recherche appliquée sur l'hydrogène.



Spie jouera le rôle d'intégrateur des systèmes et d'expert dans sa mise en oeuvre, la maintenance et la réparation d'infrastructures techniques, notamment pour ce qui concerne les réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur



Avec un réseau composé de 34 membres issus des sphères économique, scientifique et politique, l'institut HySon est appelé à se concentrer sur l'application pratique des technologies de l'hydrogène.



