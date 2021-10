Spie : Stifel confirme sa recommandation sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation à ' achat ' sur le titre Spie, avec un objectif de cours de 24 euros.



Alors que Spie a annoncé son retrait de l'appel d'offres sur Equans - pointant notamment le manque d'informations disponibles - Stifel mise sur l'accélération potentielle de la croissance organique de Spie à partir de 2022, avant une accélération ' plus significative ' en 2023.



Le broker estime que Spie avait de toute façon peu de chances de remporter l'appel d'offres sur Equans, compte tenu ' de sa puissance de feu inférieure à celle de ses concurrents et de la forte valorisation demandée par le vendeur (6 MdsE selon les communiqués de presse) '.



Stifel rappelle que Spie profite d'une très forte exposition à la transition énergétique, avec déjà 41 % de son chiffre d'affaires aligné sur la taxonomie européenne sur les produits financiers verts et durables.



Lors de son CMD, Spie avait d'ailleurs indiqué que ce ' green deal ' pourrait générer entre 0.5 et 1.5% de croissance organique.





