Spie : Souhaite recruter 2 200 collaborateurs en France

(CercleFinance.com) - Spie France annonce l'objectif de recrutement de ses filiales, fixé pour 2021, à 2 200 collaborateurs, dont 600 alternants, sur tout le territoire.



' Ces effectifs, en hausse par rapport aux années précédentes, confirment la croissance des activités liées aux enjeux de la transition énergétique et de la transformation numérique ' indique le groupe.



Les filiales de SPIE France ont accueilli près de 2 000 collaborateurs dont 500 apprentis en 2020 portant à plus de 1 000 le nombre total d'alternants.



Elles affichent cette année une augmentation de 20% des offres d'emploi malgré le contexte sanitaire.





