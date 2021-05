Spie : Signe un contrat avec EnBW en Allemagne

(CercleFinance.com) - Spie a été chargé de moderniser, d'agrandir et de livrer ' clé en main ' le poste de transformation de Neckarsulm pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution Netze BW, une société du groupe EnBW.



L'attribution de ce contrat fait suite à un appel d'offres public lancé en octobre dernier. Les travaux devraient s'achever à l'été 2023.



' Cette augmentation de la capacité du poste de transformation existant répond aux besoins accrus des activités industrielles et commerciales locales - notamment de la société Audi ' indique le groupe.



