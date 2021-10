Spie : Se retire du processus d'acquisition d'Equans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce se retirer du processus concurrentiel pour l'acquisition d'Equans. Spie avait déposé une offre non engageante pour l'acquisition d'Equans le 6 septembre 2021, et avait par la suite été sélectionnée par le vendeur pour participer à la phase de due diligence.



' Spie estime que les informations rendues disponibles dans le cadre de ce processus de due diligence ne sont pas suffisantes pour lui permettre de formuler, dans le délai imparti, une offre ferme conforme à ses exigences et objectifs ' indique le groupe.



Spie a donc décidé de mettre fin à ses travaux et ne remettra pas d'offre à l'issue de cette phase de due diligence.



