Spie : Renouvelle son contrat auprès de Daher pour cinq ans

(CercleFinance.com) - SPIE annonce que sa filiale'SPIE Industrie & Tertiaire' renouvelle, pour une période de cinq ans, un contrat de maintenance avec l'avionneur et équipementier Daher.



Ce contrat vient renforcer un partenariat initié en 2005 et vise à optimiser les moyens de production du site de Tarbes (65). Dans ce cadre, des solutions de maintenance prédictive et d'intelligence artificielle vont être déployées.



'En utilisant les données des automatismes existants sur des machines associées à des capteurs connectés et à l'intelligence artificielle, nous allons relier celles-ci à une plateforme centralisée pour mieux détecter les failles dans le système, et ainsi prédire les éventuelles pannes', explique Vivien Poren, responsable d'activité au sein de la division Industrie de SPIE.



