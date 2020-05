Spie : Renforcement d'une solution UCC en Allemagne

(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir récemment été chargée d'étendre considérablement les capacités de la solution de communications unifiées et de collaboration (UCC) d'une autorité fédérale en Allemagne dans un délai très court, suite à la pandémie du coronavirus.



En seulement une semaine, le groupe a réussi à faire passer le nombre simultané de canaux de communication en ligne de 300 à 1.000 pour les réunions, les conférences et la collaboration digitale, afin de permettre à cette administration de maintenir ses activités.



