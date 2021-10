Spie : Renforce son offre avec l'acquisition de Valorel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce que la division Industrie de sa filiale Spie Industrie & Tertiaire renforce son expertise en matière d'équipements complets de chaudronnerie inoxydable et de tuyauterie industrielle, dans les process industriels liquides et pâteux, à travers l'acquisition de Valorel, acteur de référence basé en Rhône-Alpes.



Avec cette acquisition, la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire se renforce sur l'un de ses marchés stratégiques, en proposant aux clients pharmaceutiques et cosmétiques une offre clé en main process & utilités.



'Les expertises de Valorel en équipement process & tuyauterie viennent ainsi compléter celles de la division Industrie de SPIE en automatisme et informatique industrielle', indique Spie, évoquant ainsi 'une synergie de compétences'.



