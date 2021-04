Spie : Remporte un contrat avec Merseytravel, au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie UK vient de remporter un nouveau contrat portant sur la fourniture et l'installation d'un appareillage de commutation à haute tension pour le compte de Merseytravel.



Ce nouveau contrat comprend la fourniture, l'installation et le remplacement de l'appareillage de commutation haute tension, des transformateurs à faibles pertes, des câbles haute et basse tension et du câblage contrôle d'accès de la station de ventilation située sur la Promenade, à Liverpool.



Selon Spie UK, les systèmes fournis et installés devraient permettre de gagner environ 437 tonnes de CO2sur toute leur durée de vie pour un facteur de charge de 60 %, comparé aux précédents systèmes.



Merseytravel pourrait ainsi économiser 10 223 livres sterling chaque année et bénéficier ainsi d'un coût total de fonctionnement nettement plus intéressant.



