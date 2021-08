Spie : Remporte un appel d'offres en Bavière

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce aujourd'hui que sa filiale allemande, Spie Deutschland & Zentraleuropa, a remporté un contrat pour la gestion des installations techniques du campus du Parc olympique de l'Université technique de Munich (TUM) à la faveur d'un appel d'offres lancé par l'État libre de Bavière, représenté par la TUM.



Dès fin août 2021, Spie assurera la gestion technique des bâtiments lors de la deuxième phase de rénovation, en voie d'achèvement, ainsi que pour un bâtiment existant et des terrains de volleyball de plage et de tennis.



'Nous sommes fiers que Spie ait été retenue par la TUM. Nous sommes certains que cela marquera le début d'une longue relation de confiance entre nos deux parties', a commenté Andreas Schmutzler, directeur général de la région Sud au sein de la division opérationnelle Efficient Facilities de Spie Deutschland & Zentraleuropa.



