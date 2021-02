Spie : Réalise l'acquisition de Energotest

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé l'acquisition de Energotest en Pologne. Basé à Gliwice, Energotest offre des solutions dans le domaine des automatismes à destination des centrales électriques et les installations industrielles dans l'ensemble de la Pologne.



Sa gamme de services couvre la conception, l'installation et la mise en service de système d'automatismes dans le cadre de nouvelles installations ou de projets de rénovation.



Energotest a généré un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros en 2019.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel