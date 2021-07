Spie : Réalise l'acquisition d'Infidis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition d'Infidis.



Infidis est une société spécialisée dans la conception, l'intégration et la maintenance d'infrastructures pour les datacenters avec une expertise particulière dans les architectures hyper-convergées.



La société compte 63 collaborateurs et a généré en 2020 une production de l'ordre de 70 millions d'euros.



Olivier Domergue, directeur général de Spie France, a déclaré à cette occasion : ' Ensemble, Infidis et Spie constituent désormais un acteur majeur sur les infrastructures datacenter, en particulier hyper-convergées en France, capable de proposer à ses clients des solutions complètes d'intégration et de services pour les datacenters. '



