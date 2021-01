Spie : Participe aux travaux du Porsche Experience Center

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société Spie annonce que Spie Nuhn, filiale de Spie Deutschland & Zentraleuropa, a achevé l'installation de l'infrastructure électrique au sein du nouvel 'Porsche Experience Center' sur le circuit d'Hockenheimring (Allemagne), après les avoir débutés en janvier 2019.



Au total, les équipes de Spie auront posé quelque 90 kilomètres de câbles, 30 kilomètres de fibre informatique et 45 kilomètres de lignes électriques basse tension. En outre, 350 détecteurs de fumée, 160 boîtes de sortie au sol et 1850 luminaires ont été montés, détaille Spie.



Les deux sociétés prévoient par ailleurs de poursuivre 'leur fructueuse coopération' avec l'installation d'un système de contrôle à distance de l'éclairage 'pour une consommation énergétique plus efficace et durable', précise Spie.



