Spie : Oddo reste à 'achat', rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Spie avec un objectif de cours rehaussé de 19,5 à 23,5 euros, mettant en avant 'toujours une forte génération de free cash-flow et un potentiel ESG (environnemental, social et gouvernance) important'.



'Dans un contexte de crise sanitaire aigue, Spie démontre le caractère résilient de son activité et de ses marges. Elles devraient rejoindre leur niveau normatif dans le courant de l'année 2021', estime l'analyste.



'Le FCF restera soutenu permettant de rejoindre un ratio de levier fin 2021 de 2,5 fois. A moyen terme, Spie bénéficiera des plans de relance européen avec un fort potentiel ESG au regard de l'axe de l'efficacité énergétique', poursuit-il.



