Spie : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo note des performances très satisfaisantes dans le contexte actuel. Le bureau d'analyses estime que le caractère Value reste important au regard de la bonne génération de Free Cash Flow (FCF).



' Si la crise sanitaire se traduira par une baisse prononcée des résultats S1 (CA -9.4% lfl ; EBITA -53%), le groupe fait preuve d'une bonne résistance en Allemagne (27% du CA), alors que la France (39% du CA) semble montrer des signes de reprise important en mai et juin ' indique Oddo.



' Compte tenu de la bonne maitrise du BFR, l'endettement sur l'ensemble de l'année reste contenu après le pic de fin juin à 4.3x en raison de la traditionnelle saisonnalité. Le FCF restera donc robuste (environ 202 ME en 2021) confirmant le statut Value du groupe. 2021 devrait bénéficier des plans de relance annoncés en Europe, notamment orientés vers la transition énergétique ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 17.7 E contre 16 E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SPIE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok