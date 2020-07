Spie : Nouvelle extension pour un service avec Mettenmeier

(CercleFinance.com) - Le groupe Spie et Mettenmeier GmbH annoncent avoir étendu leur système de gestion d'installations adapté au cloud développé en commun, AM Suite, avec un module supplémentaire, baptisé 'AM Servicecenter'.



'Il consiste en un portail dédié aux demandes d'assistance en ligne et en une solution de processus pour leur traitement en interne', explique Spie.



