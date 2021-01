Spie : Nouveaux marchés auprès de la région Nouvelle-Aquitaine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie Facilities, filiale française du groupe Spie, a été reconduit par la Région Nouvelle-Aquitaine et poursuivra ainsi ses interventions portant sur l'exploitation des installations énergétiques de 30 établissements scolaires.



Le bilan positif de la période 2011-2019, a permis à SPIE Facilities de se voir attribuer de nouveaux marchés de maintenance de lycées par la Région Nouvelle-Aquitaine.



Pour les 8 prochaines années, les équipes auront en charge la conduite et l'exploitation des équipements de chauffage collectif, d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'alimentation électrique générale de 30 établissements, avec le maintien d'engagements forts de performance énergétique, annonce Spie.



