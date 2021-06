Spie : Nouveau DG pour la division Tertiaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Spie annonce la nomination de François Galmiche au poste de directeur général de la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, filiale de Spie France.



Agé de 43 ans et diplômé de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique ainsi que de HEC Paris, François Galmiche a débuté sa carrière chez Engie en 2002.



Il rejoint le groupe Spie en 2017 où il occupe le poste de directeur d'activités tertiaire et logement Ile-de-France au sein de la division Tertiaire. En juin 2021 il est nommé directeur général de la division et devient membre du comité de direction de Spie France.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.