Spie : Négociation exclusive pour le rachat de Worksphere

(CercleFinance.com) - Spie est entré en négociation exclusive avec Strukton pour l'acquisition de Worksphere, un spécialiste néerlandais des services au bâtiment intelligent et durable.



' Worksphere est un spécialiste du facility management technique et des services au bâtiment, qui utilise des méthodes et une expertise reposant sur la collecte et l'analyse de données afin de rendre les bâtiments plus intelligents et plus respectueux de l'environnement ' indique le groupe.



Worksphere fournit ses services dans les secteurs du tertiaire, de la santé, de la mobilité et de l'éducation. Avec 1 900 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 434 millions d'euros en 2020, Worksphere se classe parmi les 5 premiers acteurs du marché néerlandais des services multi-techniques et connaît une croissance très dynamique.



