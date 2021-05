Spie : La Caisse de dépôt et placement du Québec sous les 5%

(CercleFinance.com) - La Caisse de dépôt et placement du Québec a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 5 mai 2021, le seuil de 5% du capital de la société Spie, détenant en l'espèce 4,95% du capital et 4,43% des droits de vote de cette société.



Ce mardi 11 mai, le déclarant a précisé détenir 3,92% du capital et 3,51% des droits de vote de Spie.



