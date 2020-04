Spie : Installation réalisée pour Harmonic Drive

(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir installé pour le compte de Harmonic Drive SE, leader des technologies d'entraînement de haute précision, l'infrastructure électrotechnique de sa nouvelle usine de 6.000 m2 à Limbourg, dans le Land allemand de la Hesse.



Il a ainsi installé un nouveau système haute tension, un système d'alarme anti-intrusion et incendie, un système complet de rails d'alimentation électrique, un poste basse tension, de nouveaux transformateurs et un poste moyenne tension.



Les travaux ont été réalisés en 18 mois sans interrompre l'activité de production. Les deux groupes avaient déjà établi des liens de confiance lors d'une précédente collaboration sur le site d'une première usine de Harmonic Drive.



