Spie : Finalisation d'une cession au Royaume Uni

(CercleFinance.com) - Spie annonce la finalisation de la cession par sa filiale britannique Spie UK, le 20 mars dernier, de ses activités de maintenance mobile à Rcapital Partners LLP, société d'investissement spécialisée dans le redressement d'entreprises.



Les activités cédées regroupent les services de maintenance itinérante liés aux sites de clients publics et privés, opérant dans les secteurs du tertiaire, de la santé, de l'éducation, des loisirs, des collectivités locales et de la distribution.



L'ensemble des autres activités de facility management de Spie au Royaume Uni, axées principalement sur la maintenance sur site et les services de sécurité et de protection incendie, demeureront au sein du groupe de services multi-techniques.



