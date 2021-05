Spie : Équipe deux centres de vaccination en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce aujourd'hui avoir déployé ses experts de Spie Osmo pour faciliter la mise en place de deux centres de vaccination dans la ville-arrondissement d'Osnabrück (Allemagne).



Les centres ont été équipés d'une infrastructure informatique périphérique et d'un système de communication avec plusieurs terminaux connectés au 'Cloud OSMO'.



'Avec un système cloud, nous sommes très rapidement en mesure de connecter des sites comme ces deux centres de vaccination au reste du monde. Il suffit d'une connexion Internet et vous êtes parés',expliqueKlausWirl, délégué commercial chez Spie Osmo.



