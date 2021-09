Spie : Dépose une offre pour l'acquisition d'Equans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce déposer aujourd'hui une offre non engageante auprès d'Engie en vue d'acquérir Equans.



' Le rapprochement des deux groupes permettrait de créer le partenaire de choix pour les clients de tous secteurs d'activités, à travers l'Europe, avec une capacité inégalée à répondre à leurs besoins, croissants et en pleine évolution ' indique le groupe.



Bpifrance et Clayton Dubilier & Rice apporteraient un financement en fonds propres. L'ensemble des actionnaires de Spie seraient ensuite invités à participer à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.



