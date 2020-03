Spie : Contrats de surveillance urbaine en Wallonie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie Belgium a remporté de nouveaux contrats dans la sécurité urbaine en Wallonie, avec l'installation et la maintenance de caméras de vidéosurveillance pour les deux zones de police de Vesdre et des Fagnes.



Pour la zone de Vesdre, elle a réalisé l'extension et assure la maintenance complète du réseau qui, au total, comprend aujourd'hui 72 caméras. Plus récemment, elle vient de remporter une commande de 10 caméras supplémentaires.



Spie Belgium a également obtenu un second contrat en surveillance urbaine de la zone des Fagnes, qui comprend l'installation et la maintenance de nouveaux systèmes de vidéosurveillance au sein des commissariats et l'extension du réseau de caméras de la zone.



