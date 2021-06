Spie : Contrat pour un nouveau site Aviko en Belgique

(CercleFinance.com) - Spie Belgium, filiale belge de Spie, annonce collaborer à la réalisation d'une nouvelle unité de production d'Aviko, l'une des plus importantes entreprises européennes de transformation de pommes de terre en divers produits dérivés, à Poperinge.



La production devrait commencer en septembre 2021. L'unité assurera annuellement une production de 175.000 tonnes de frites surgelées et de 11.000 tonnes de flocons de pomme de terre. Le nouveau site emploiera en outre 155 collaborateurs.



