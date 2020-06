Spie : Contrat pour un hôpital de campagne à Hanovre

(CercleFinance.com) - Le groupe de services multi-techniques Spie annonce avoir remporté un contrat pour participer à l'aménagement des infrastructures de l'hôpital de campagne dédié au Coronavirus sur le parc d'exposition d'Hanovre, dans le Nord de l'Allemagne.



Cet hôpital de campagne est conçu pour accueillir 500 patients ne nécessitant pas de soins médicaux intensifs. Plus de 80 médecins et une centaine de membres du personnel médical seront en mesure de les soigner.



L'exploitation de ce centre de soins sera prise en charge par l'École Supérieure de Médecine de Hanovre. Il devra être mis en service dès lors que tous les hôpitaux régionaux auront atteint leur capacité maximale.



