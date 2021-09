Spie : Contrat pour équiper une école à Berlin

(CercleFinance.com) - Spie indique avoir décroché un contrat auprès de l'arrondissement de Neukölln, à Berlin, pour la planification, la fourniture et l'installation des systèmes électriques du nouvel immeuble de l'école Clay.



Cette opération, initiée en janvier dernier, devrait s'achever fin mars 2023. Dans ce cadre, le prestataire multi-techniques est chargé de programmer un contrôleur KNX pour améliorer la sécurité et l'efficacité énergétique du site.



'La programmation intelligente d'un contrôleur KNX et l'installation de l'éclairage LED devraient réduire d'environ 20% la consommation énergétique du bâtiment scolaire et de sa double salle de sport', souligne Spie.



