Spie : Contrat pour des solutions d'impression en Belgique

(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale belge vient de remporter 15 des 21 lots attribués du marché lancé par le FORCMS (FOD/SPF BOSA), la centrale de marchés réservée aux services fédéraux de Belgique, pour des solutions d'impression.



Ce nouveau contrat sera assuré par la division ICS de Spie Belgium, qui 'a pour vocation de fournir à ses clients des solutions IT de pointe, notamment en matière de printing et document management'.



Ce marché concerne l'achat, la location et/ou la maintenance de matériel d'impression allant d'une imprimante A4 à une MFP A3 à haut débit et les services liés à l'utilisation d'imprimantes (installation, gestion, maintenance, monitoring) et à la gestion documentaire.



